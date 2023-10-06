Главу Переславля-Залесского выберут 9 ноября

Выборы нового главы городского округа Переславль-Залесский пройдут 9 ноября. Сегодня Переславская городская дума нового созыва назначила конкурс на пост главы городского округа. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Первое заседание гордумы состоялось сегодня, в повестку был включен вопрос о назначении конкурса. «Конкурс отбора кандидатур на должность Главы назначен на 1 ноября. Сами выборы 9 ноября»,— сообщили в администрации.

Сначала заявившиеся кандидатуры рассмотрит конкурсная комиссия, после чего гордума выберет главу из числа допущенных кандидатов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с апреля 2022 года в городском округе нет официально утвержденного руководителя. Единственный конкурс по выбору главы прошел в июле 2022 года, однако никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для победы. Переславский суд обязал думу назначить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Переславля-Залесского. Сейчас исполняющим обязанности главы округа является Дмитрий Зяблицкий.

Алла Чижова