В ярославском театральном институте сменился ректор
Министерство культуры России прекратило действие трудового договора с ректором Ярославского государственного театрального института (ЯГТИ) Сергеем Куценко, исполняющим обязанности ректора назначена проректор Татьяна Ерохина. Об этом сообщает официальная страница ЯГТИ ВКонтакте.
Татьяна Ерохина
Фото: ЯГТИ
«Согласно Уставу ЯГТИ им. Ф. Шишигина должность ректора замещается лицом не старше 70 лет независимо от срока действия трудового договора. В связи с этим Приказом Министра культуры РФ № 06-КФ-021023 с 02 октября 2023 года с С. Ф. Куценко прекращено действие трудового договора»,— говорится в сообщении.
Сергею Куценко 30 сентября исполнилось 70 лет. Он возглявлял вуз с 2006 года. Татьяна Ерохина назначена исполняющей обязанности ректора с 3 октября 2023 года до проведения выборов главы вуза.
Татьяна Ерохина начинала работу в Ярославском государственном педагогическом университете, на факультете русской филологии и культуры. В ЯГТИ работает с 2010 года, сначала в должности доцента, а затем профессора кафедры общих гуманитарных наук и театроведения, с 2012 года — в должности проректора по учебной работе (первого проректора), с 2022 года — в должности проректора по учебной и воспитательной работе (первого проректора).