В ярославском театральном институте сменился ректор

Министерство культуры России прекратило действие трудового договора с ректором Ярославского государственного театрального института (ЯГТИ) Сергеем Куценко, исполняющим обязанности ректора назначена проректор Татьяна Ерохина. Об этом сообщает официальная страница ЯГТИ ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ерохина

Фото: ЯГТИ Татьяна Ерохина

Фото: ЯГТИ

«Согласно Уставу ЯГТИ им. Ф. Шишигина должность ректора замещается лицом не старше 70 лет независимо от срока действия трудового договора. В связи с этим Приказом Министра культуры РФ № 06-КФ-021023 с 02 октября 2023 года с С. Ф. Куценко прекращено действие трудового договора»,— говорится в сообщении.

Сергею Куценко 30 сентября исполнилось 70 лет. Он возглявлял вуз с 2006 года. Татьяна Ерохина назначена исполняющей обязанности ректора с 3 октября 2023 года до проведения выборов главы вуза.

Татьяна Ерохина начинала работу в Ярославском государственном педагогическом университете, на факультете русской филологии и культуры. В ЯГТИ работает с 2010 года, сначала в должности доцента, а затем профессора кафедры общих гуманитарных наук и театроведения, с 2012 года — в должности проректора по учебной работе (первого проректора), с 2022 года — в должности проректора по учебной и воспитательной работе (первого проректора).

Антон Голицын