Ярославль запустит авиасообщение с Самарой 5 октября

Авиакомпания «Азимут» с 5 октября запускает прямое авиасообщение между Ярославлем и Самарой. Субсидировать маршрут будет правительство Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Перелеты будут осуществлять на самолетах Sukhoi SuperJet 100. Время полета составит 1,5 часа, стоимость варьируется от 1900 до 4100 руб. В октябре рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.

«Связь с Поволжьем имеет важное экономическое и социальное значение. Она продолжит развитие деловых отношений, логистики и, конечно, туризма. Чтобы обеспечить нашим жителям и гостям доступные тарифы, правительство региона взяло на себя субсидирование новых маршрутов»,— написал господин Евраев.

Авиасообщение с Самарой стало третьим новым направлением для ярославского аэропорта «Туношна». Ранее прямые рейсы запустили в Уфу и Пермь.

Алла Чижова