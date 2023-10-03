Ярославский радиозавод строит логистический центр

На площадке АО «Ярославский радиозавод», входящее в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», строят новый логистический центр площадью 5,8 тыс. кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Авдеев / Телеграм-канал Фото: Максим Авдеев / Телеграм-канал

Центр позволит оптимизировать транспортные потоки комплектующих внутри предприятия. Новый комплекс будет разделен на помещения для разгрузки и хранения. Сроки выдачи комплектующих сократят на 30%. Кроме того, новый центр позволит расширить производственные помещения на 650 кв.м. Ввести в эксплуатацию его планируют в 2024 году.

«Годовой объем складских операций на Ярославском радиозаводе составляет 600 тыс. единиц, включая погрузочно-разгрузочные работы, входной контроль, организацию адресного хранения. Новый логистический центр поможет обеспечить бесперебойное снабжение основного производства с учетом возрастающего выпуска продукции, улучшить ее качество, сократить издержки компании и всего приборостроительного холдинга Роскосмоса»,— прокомментировал гендиректора Ярославского радиозавода Александр Сашов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославский радиозавод разрабатывает специальный транспорт для обслуживания районов посадки и первичного обслуживания возвращаемых космических кораблей.

Алла Чижова