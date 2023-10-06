Прокуратура обжаловала отказ в иске о возврате бывшей бани №2 в Ярославле

Прокуратура обжаловала решение Арбитражного суда Ярославской области, который отказал в иске о возврате в собственность муниципального АО «Волна» бывшей бани №2. Информация об этом размещена в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что баня была продана в 2019 году предпринимателю из Подмосковья Анастасии Озеровой. По условиям сделки в течение пяти лет новый владелец должен был использовать баню по прямому назначению. Но баня за эти годы так и не открылась, более того, здание бани и земля под ней были переданы госпожой Озеровой ООО «Специализированный застройщик "А1"», началась подготовка к использованию участка под жилую застройку. В сентябре 2022 года «Волна» заключила с госпожой Озеровой допсоглашение, согласно которому пятилетний срок коммунально-бытового назначения нежилого здания сокращен до 26 января 2023 года.

«Указанные действия ИП Озеровой А.Г.: перераспределение земельных участков, снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, имеющих ограничение использования, отчуждение их застройщику, изменение вида разрешенного использования земельного участка, по мнению прокуратуры Ярославской области, свидетельствуют об отсутствии у предпринимателя намерения использовать данные объекты по их коммунально-бытовому назначению как на момент участия в аукционе, так и в последующий период, о приобретении земельного участка и здания бани в целях последующего строительства многоэтажного жилого дома»,— приводится позиция прокуратуры в решении суда.

Прокуратура настаивала на расторжении договора купли-продажи и возврате бани муниципальному АО «Волна», а покупателю — 120 млн руб. Однако суд отклонил иск, поддержав доводы ответчика, что срок обременения истек в январе 2023 года. Суд снял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия с земельными участками. Судьба здания решится в судах вышестоящих инстанций.

Антон Голицын