Суд: Погибший в Московском зоопарке морж из Ярославля был больным

Арбитражный суд Москвы полностью встал на сторону Московского зоопарка в споре с Ярославским дельфинарием из-за погибшего моржа. Суд посчитал, что морж был доставлен в Московский зоопарк с хроническим заболеванием, в результате развития которого наступила смерть. Полное решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Андрея Торбина Фото: Скриншот из видео Андрея Торбина

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское ООО «Интерсоюз», являющееся дельфинарием, подало иск к Московскому зоопарку о признании незаконным расторжения и одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании 20 млн руб. в качестве платы за животное, а также 2 млн руб. неустойки. Арбитражный суд Москвы 8 сентября отказал в удовлетворении иска.

Договор на поставку моржа был заключен 8 ноября 2022 года. Из дельфинария моржа вывезли 25 ноября, а 1 декабря зоопарк получил от дельфинария счет и накладную на животного. Срок приемки животного был установлен до 15 декабря. Однако 2 декабря морж погиб.

Согласно протоколу вскрытия, у животного основным заболеванием стал острый эрозивно-геморрагический гастроэнтероколит, фоновым — подострый эрозивный энтерит. Этим же протоколом предположительной причиной смерти стало «развитие инфекционной энтеротоксемии на фоне хронического эррозивного энтерита».

«Согласно протоколу смерть наступила вследствие кишечного кровотечения и острой эндотоксемии, резвившихся в результате хронического эрозивного энтероколита»,— говорится в тексте решения суда.

Суд пояснил, что продавец должен был передать покупателю товар (прим.: животное), не имеющий недостатков и позволяющий покупателю использовать его в своей деятельности. В условиях заключенного договора говорилось, что животное должно уметь выполнять команды и уметь контактировать с людьми.

«Наличие хронических заболеваний, которые стали результатом смерти животного, — это существенный недостаток приобретенного товара, поскольку не позволяет пользоваться им по назначению и в соответствии с целями его приобретения»,— сообщили в суде, поэтому покупатель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в одностороннем порядке.

В суде уточнили, что дельфинарий не довел до зоопарка информацию о заболеваниях, но полагают, что владелец мог не знать о них. Симптомы заболеваний, которые были у моржа, проявлялись неярко и могли быть выявлены только с помощью специального медицинского аппарата. «Истцом не было надлежащим образом организованно ветеринарное обследование моржа, поскольку развитие такого заболевания как хронический эррозивный энтерит и др. развивается на протяжении длительного времени, тогда как сам истец пояснил суду, что из всех обследований у особи моржа брались анализы крови, тогда как проведение УЗИ ни разу не было организованно»,— говорится в решении.

Кроме того, суд не согласился и с тем, что в зоопарке морж содержался с нарушениями. Суд установил, что питание животного было организовано согласно приказу Московского зоопарка, а помещения, куда морж был помещен на карантин, было подготовлено согласно всем установленным требованиям. Соответственно животное не могло заразиться чем-то непосредственно в зоопарке. Кроме того, в зоопарк приезжал тренер из ярославского дельфинария для наблюдения за моржом и он мог сделать замечания по содержанию животного.

«Суд учитывает, что хронические заболевания — это медленно прогрессирующие патологии здоровья, развивающиеся длительный период времени, возникнуть у животного и привести к его падежу в течение 6 дней не могли. Животное погибло в результате выявленных у него заболеваний, возникших до передачи ответчику. Принимая во внимание, что произошел падеж особи моржа, переданного истцом ответчику по договору купли-продажи вследствие недостатков (заболеваний), за которые отвечает истец, как сторона передавшая имущество, ответчик подлежит освобождению от обязанности возместить стоимость полученного имущества в денежной форме»,— решил суд и отказал в удовлетворении иска.

Однако гендиректор и учредитель компании Андрей Торбин не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. Об этом он сообщал «Ъ-Ярославль» после вынесения решения суда.

Алла Чижова