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Замглавы Рыбинска объявлен в федеральный розыск по делу Виктора Тамарова

Заместитель главы администрации Рыбинска объявлен в федеральный розыск по подозрению в получении взятки при реализации инвестпроекта, сообщили в пресс-службе ярославского СК. Речь идет о первом заместителе главы Рыбинска Иване Дубино.

Иван Дубино (слева)

Иван Дубино (слева)

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Иван Дубино (слева)

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Как считает следствие, заместитель главы администрации совместно с ранее арестованным директором «Рыбинской генерации» Виктором Тамаровым, занимавшим на тот период пост заместителя руководителя МУП «Теплоэнерго», организовывали реализацию инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с финансированием 800 млн руб. и получали деньги в качестве взятки от подрядчиков.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Виктору Тамарову суд уже избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста, а господин Дубино скрылся от следствия, поэтому сейчас он объявлен в федеральный розыск.

«Заочно ему предъявлено обвинение»,— сообщили в СУ СК по Ярославской области.

Иван Дубино стал первым заместителем главы Рыбинска 1 июля 2022 года. К сфере его вопросов относились жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и муниципальный жилищный контроль. Родом господин Дубино из Смоленска.

Алла Чижова

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