В Ярославле выявили нарушения трудовых прав при продлении работы больницы

Прокуратура Ярославской области выявила нарушения трудового законодательства в работе Клинической больницы №2 Ярославля после увеличения графика работы на два часа. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Сабаева Фото: Дарья Сабаева

Ярославская прокуратура провела проверку после информации в СМИ об увеличении времени работы больниц и поликлиник. Губернатор Михаил Евраев заявлял, что в Ярославле и Рыбинске поликлиники будут работать до 22 часов. За дополнительные два часа работы врачи и фельдшеры получат двойную оплату. В КБ №2 в Ярославле график работы изменили с 1 сентября.

«В нарушение требований трудового законодательства при проведении корректировки Правил внутреннего трудового распорядка учреждения работники не были уведомлены не позднее чем за два месяца об изменении режима рабочего времени; с работниками, изъявившими желание перейти на новый режим работы в более ранние сроки, не были заключены дополнительные соглашения к трудовому договору»,— сообщили в прокуратуре.

Из-за перераспределения потоков пациентов, которое произошло из-за закрытия поликлиники на Московском проспекте, в поликлиниках нашли нарушения сроков оказания медпомощи.

Главному врачу больницы №2 прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него возбудили дела по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Прокуратура также объявила предостережения главврачам 18 больниц Ярославля и Рыбинска о недопустимости нарушений трудовых прав работников.

Алла Чижова