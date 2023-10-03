В Ярославской области за 9 месяцев зафиксировали 900 тысяч нарушений ПДД

В Ярославской области в период с 1 января по 27 сентября 2023 года вынесено 900 тыс. постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УГИБДД УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камера фиксации нарушений ПДД

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Камера фиксации нарушений ПДД

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнили в ГИБДД, 777 тыс. постановлений вынесли по материалам видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Еще 123 тыс. нарушений выявили лично сотрудники Госавтоинспекции.

Всего в Ярославской области, по даным министерства дорожного хозяйства, работает 140 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. «Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев заявил о намерениях установить 6 тыс. камер, направленных на безопасность дорожного движения. .

Алла Чижова