Прокуратура нашла нарушения при отключении горячей воды и ремонте сетей «ТГК-2»

Прокуратура Ярославской области выявила много нарушений в деятельности ПАО «ТГК-2», в том числе организация не восстанавливала вовремя раскопанные для ремонта теплосетей участки и не обеспечивала часть домов горячим водоснабжением. В отношении директора и должностных лиц «ТГК-2» возбуждено 8 дел об административных нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ярославская прокуратура проверила, как ПАО «ТГК-2» реализует инвестпрограмму в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы. В этом году на нее выделили 329 млн руб. «По состоянию на 31.07.2023 исполнение плана составляло 26 %. Работа активизирована лишь после прокурорского вмешательства – в настоящее время общий объем контрактов, заключенных в рамках инвестиционной программы, составил 97%»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре обратили внимание на сроки и качество работ. В том числе организация нарушила сроки реконструкции шести участков тепломагистралей в Ярославле и раскопала 120 участков тепловых сетей, на 66 из которых провела восстановительные земляные работы несвоевременно. Это мешало движению транспорта и пешеходов. Прокурор Ярославля Андрей Маркин сообщал, что на улице Свердлова работы «ТГК-2» закончила давно, однако асфальт уложен только частично и некачественно.

«В результате ненадлежащей организации работы по устранению дефектов горячее водоснабжение более 25 многоквартирных домов осуществлялось с нарушением температурного режима и качества»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Ярославле возбудила в отношении директора Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» 4 дела по ч. 2 ст. 25.10 Закона Ярославской области «Об административных правонарушениях» (нарушение требований к благоустройству при производстве земляных работ) и должностных лиц «ТГК-2» – 4 дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Руководству организации внесли представление об устранении нарушений.

По мнению прокуратуры, мэрия Ярославля не обеспечивала надлежащий контроль за работами «ТГК-2», что позволяло организации нарушать сроки и качество работ. 19 сентября прокурор Ярославля Андрей Маркин попросил мэрию города подключиться к решению вопросов, связанных с некачественной укладкой асфальта после ремонта сетей ПАО «ТГК-2». Мэр пообещал, что вопрос будет взят на контроль. Однако теперь мэру Ярославля внесено представление в связи с ненадлежащей организацией работы по подготовке к отопительному сезону и непринятием мер по привлечению сетевых организаций к административной ответственности за нарушение сроков проведения земляных работ.

Алла Чижова