Politico: власти США относятся к коррупции на Украине серьезнее, чем заявляют

Чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены уровнем коррупции на Украине серьезнее, чем об этом публично заявляют. Из-за этого Украина может лишиться финансовой помощи, передает газета Politico. В распоряжении газеты попал конфиденциальный долгосрочный план комплексного развития Украины. В документе подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся помогать стране.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени»,— сообщается в документе.

Эти формулировки более резкие, чем в опубликованном плане комплексного развития Украины (Integrated Country Strategy), отмечает газета. Правительство США разрабатывает подобные документы для ряда стран раз в несколько лет. Документ включает в себя разработку долгосрочных всесторонних планов развития страны со сроками их выполнения. В плане по Украине особое внимание уделяется коррупции и необходимости судебного реформирования.

Представитель Госдепартамента не уточнил, поделился ли Вашингтон более развернутой версией стратегии с украинским правительством, сообщает Politico.

30 сентября президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования работы правительства на 45 дней — до 17 ноября. Это помогло стране избежать шатдауна. Документ не содержит статей о помощи Украине. Представители США призвали Украину избегать коррупционных скандалов 45 дней, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, это поможет добиться принятия в США отдельного закона о финансовой помощи стране.

Ранее британская газета Financial Times (FT) писала, что серьезными препятствиями на пути к членству в Евросоюзе (ЕС) для Украины даже после завершения военного конфликта на территории страны могут стать «многолетние взяточничество и беззаконие». Европейские госслужащие считают, что для полной победы над коррупцией на Украине могут потребоваться «долгие годы», а без решения этой проблемы с большой вероятностью стать членом ЕС у Киева не получится.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова