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Коммерсантъ FM
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FT: Украина получит €186 млрд после вступления в Евросоюз

Согласно внутренним оценкам общего бюджета Евросоюза, вступление Украины даст Киеву право на приблизительно €186 млрд в течение семи лет. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на проект бюджета Евросоюза, рассчитанный на семь лет с учетом вступления новых членов.

Этим летом чиновники ЕС оценили потенциальные финансовые последствия вступления в союз новых членов, сообщает The Financial Times. Они подготовили исследование, в котором были использованы бюджетные правила союза на 2021–2027 годы. Чиновники делали расчеты исходя из того, что в ЕС войдут Украина, Молдова, Грузия и шесть западнобалканских государств.

Присоединение всех девяти членов обойдется бюджету Евросоюза в €256,8 млрд. Побочные эффекты для существующих стран—членов ЕС будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на одну пятую. По оценкам газеты, с появлением девяти новых стран-членов текущий бюджет увеличится на 21%, до €1,47 трлн. Это примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

Хотя полное расширение союза может занять десятилетие или больше и повлечет за собой масштабные реформы существующих бюджетных механизмов, предполагаемый масштаб необходимых изменений решительно изменит финансовый баланс внутри блока.

«Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются чистыми получателями, станут чистыми донорами»,— говорится в документе секретариата Совета ЕС.

Применяя действующие бюджетные правила к расширенному союзу, Украина будет иметь право на €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. По данным исследования, этот финансовый сдвиг приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий существующим государствам—членам ЕС примерно на 20%.

Кроме того, Украина будет иметь право на получение €61 млрд из фондов сплочения ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах. По оценкам исследования, с девятью дополнительными государствами-членами Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не будут иметь права на это финансирование.

Как отмечает The Financial Times, расчеты генерального секретариата совета, органа, который представляет правительства 27 государств—членов блока, происходят в то время, когда Евросоюз взвешивает, соглашаться ли начать официальные переговоры о вступлении Украины к концу этого года. Представитель Совета ЕС заявил: «Мы не комментируем утечки».

Как рассказали газете Politico три дипломата, Евросоюз готов начать переговоры с Украиной о ее дальнейшем вступлении в блок, а объявить об этом могут до конца декабря. Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

О том, о чем говорили главы МИД ЕС в Киеве,— в материале «Евросоюз перешел все границы».

Анастасия Ларина

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