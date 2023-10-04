Глава Евросовета Мишель допустил вступление Украины в ЕС к 2030 году

Глава Евросовета Шарль Мишель допускает, что Украина может стать членом Европейского союза (ЕС) к 2030 году. По его словам, для того, чтобы Киев присоединился к ЕС, украинским властям и руководству блока необходимо будет «выполнить домашнюю работу».

«Да. Украина действительно вполне может стать членом ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу»,— рассказал господин Мишель в интервью немецкому изданию Der Spiegel, отвечая на вопрос журналистов о том, имел ли он в виду Украину, призывая ЕС быть готовым к принятию новых членов «к концу нынешнего десятилетия».

При этом глава Евросовета подчеркнул, что «Украина и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС должны активно и неуклонно проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия». «Мы в Евросоюзе должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты, а также, на что мы хотим тратить деньги»,— подчеркнул Шарль Мишель. Он также отказался оценивать, насколько Украина готова к вступлению в Европейский союз на сегодняшний день.

3 октября издание Politico сообщило, что Евросоюз готов начать официальные переговоры с Украиной о ее дальнейшем вступлении в блок, а заявить об этом могут до конца декабря нынешнего года. Среди обязательных условий, которые обязаны выполнить страны со статусом кандидата на членство в ЕС — проведение судебной реформы и успешная борьба с коррупцией. На сегодняшний день на вступление в Евросоюз претендуют восемь стран: Украина, Турция, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, а также Босния и Герцеговина.

Александр Кислов