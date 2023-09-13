Захарова: Румыния не знает наверняка, кому принадлежат обломки БПЛА

Власти Румынии не обладают фактами достаточными, чтобы утверждать, что беспилотники, обломки которых были найдены на территории Румынии, принадлежат России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Госпожа Захарова пояснила, что власти Румынии не представили полной картины произошедшего и доподлинно не ясно, что румынские власти пытаются сказать. «Мы рассматриваем упомянутый демарш как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что, весьма вероятно, что-то там такое было»,— сказала госпожа Захарова.

По словам дипломата, соответствующие заявления румынской стороны делаются «в русле поддержки киевского режима».

10 сентября советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД Румынии. Там ей передали протест из-за нарушения воздушного пространства Румынии. Поводом послужили обломки дронов, найденные на прошлой неделе в Румынии. 6 и 9 сентября обломки были найдены в приграничном селе Тулча и в 2,5 км от граничащего с Украиной села Плауру.

Тогда президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обломки БПЛА свидетельствуют о нарушении воздушного пространства страны и проинформировал о случившемся генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. 7 сентября господин Столтенберг заявил, что у НАТО нет подтверждений, что случившееся было «преднамеренным нападением России».

Министерство обороны Румынии осудило атаки России на украинские порты на Дунае вечером 6 сентября и сообщило, что упавшие обломки «не представляют прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии». Однако пресс-служба Минобороны России не заявляло об атаках на украинские порты 6 сентября.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова