Минобороны Румынии назвало неопасными для страны атаки на порты Украины

Министерство обороны Румынии осудило российские атаки на украинские порты на Дунае вечером 6 сентября. В румынском оборонном ведомстве заявили, что эти атаки не создали угроз национальной безопасности Румынии. Минобороны России не сообщало об атаках на украинские порты 6 сентября.

«По данным, полученным с помощью систем электронного наблюдения и других средств мониторинга, прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, создаваемых средствами нападения, используемыми силами Российской Федерации, не возникло»,— говорится в пресс-релизе Минобороны.

Пресс-служба ведомства заявила, что российские атаки на некоторые объекты и элементы гражданской инфраструктуры украинских портов противоречат нормам международного гуманитарного права. Сообщается, что Минобороны проведет дополнительные проверки на румынском побережье Дуная в близких к атакам районах.

Как сообщили воздушные силы Украины, в ночь с 6 на 7 сентября была проведена трехчасовая атака БПЛА Shahed на город-порт Измаил в Одесской области. Губернатор региона Олег Кипер заявил, что в результате атаки пострадали два человека и были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание, передает «Страна.ua». Кроме того, атаке подвергся порт в городе Килия в Измаильском районе, утверждает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

6 сентября в румынском уезде Тулча на границе с Украиной обнаружили несколько частей беспилотника. Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что беспилотник квалифицирован как российский, однако подчеркнул, что найденные элементы не представляют угрозы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не имеет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением России». 4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе атаки на одесские порты российские «Герани-2» упали и взорвались на территории Румынии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов