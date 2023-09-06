Министр обороны Румынии заявил о найденных обломках российского беспилотника

В Румынии обнаружили несколько частей беспилотника, которые Россия использует для атак украинских объектов, сообщил телеканал Antena 3 CNN. Министр обороны страны Анхель Тилвар подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что найденные элементы не представляют угрозы.

По данным Antena 3 CNN, части БПЛА были найдены в уезде Тулча, в районе Плауру, на границе с Украиной. Ранее о том, что российский беспилотник упал на территории Румынии, говорили украинские власти. На место ЧП выехал господин Тилвар. После осмотра он заявил, что планируется увеличить число наблюдательных пунктов и патрулей. «Я подтверждаю, что на этой территории были найдены части, которые могут принадлежать дрону... Элементов, которые могли бы представлять угрозу, нет»,— добавил глава румынского Минобороны.

4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе ночной атаки на одесские порты российские «Шахеды» («Герани-2») упали и взорвались на территории Румынии. Минобороны Румынии в тот же день сказано, что атаки российских беспилотников не представляли прямой военной угрозы для территории страны. Глава румынского МИДа Луминица Одобеску при этом отмечала, что есть риск случайной атаки территории Румынии. Президент Румынии Клаус Йоханнис вчера, 5 сентября, уверял, что «ни один дрон и никакая другая часть какого-либо устройства» на территорию страны не попадали.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер