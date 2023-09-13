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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 567-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 13 сентября

Севастополь подвергся ракетной атаке с украинской стороны, пострадали 24 человека, повреждения получили два корабля. Президент Путин уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он обсуждать с Ким Чен Ыном военно-техническое сотрудничество. Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Тверской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:02. Россия считает злонамеренной идею властей Эстонии передать российские активы в пользу Украины — представитель МИД РФ Захарова.

9:55. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 сентября встретится в Москве с китайским коллегой Ван И, одной из тем переговоров станет урегулирование украинского конфликта — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

9:43. Чехия не будет выдавать Украине граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ — портал idnes.cz.

9:40. Россия по дипломатическим каналам сделает демарш Великобритании в связи с тем, что британские инструкторы готовят украинские диверсионные группы, атакующие объекты в РФ — российский МИД.

9:10. Евросоюз должен как можно скорее решить вопрос с принятием Украины и Молдавии, чтобы исключить возможность попадания этих стран в сферу влияния идеологических противников сообщества, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

8:56. Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет — власти региона.

8:47. Путин, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах с Кимом обсуждаться военно-техническое сотрудничество: поговорим по всем вопросам не спеша.

8:41. Россия и КНДР сотрудничают в «чувствительных» областях, которые не могут обсуждаться публично — пресс-секретарь президента РФ Песков, отвечая на вопрос, будут ли Путин и Ким Чен Ын вести переговоры о поставках оружия.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:38. Припортовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе Одесской области Украины, идет ликвидация пожара — глава областной военной администрации Олег Кипер. Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога.

8:30. Правительство Украины решило передать в управление компании «Укрнафта» сеть автозаправок Glusco, якобы принадлежавших российским резидентам — Алексей Чернышов, глава компании «Нафтогаз», в которую входит «Укрнафта».

8:26. Удар по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе был нанесен десятью крылатыми ракетами, семь из которых сбиты, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота в море, все катера уничтожены — Минобороны РФ.

8:20. В ночь на среду Севастополь подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате возник пожар на южной площадке Севастопольского морского завода, пострадали 24 человека, повреждения получили два корабля, находящиеся в ремонте — губернатор Развожаев.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 566-й

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