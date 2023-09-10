Советник-посланник РФ вызвана в МИД Румынии после обнаружения обломков БПЛА

Советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД Румынии. Дипломату выразили протест в связи с обнаружением обломков беспилотника на территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters Фото: Romanian Defense Ministry / AP Следующая фотография 1 / 3 Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters Фото: Romanian Defense Ministry / AP

«Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотника, подобного тем, которые используют российские силы»,— говорится в сообщении МИДа Румынии, которое приводит News.ro.

Юлиан Фота потребовала от российской стороны прекратить «атаки против украинского населения и инфраструктуры», включая те, которые угрожают безопасности граждан Румынии.

Министерство обороны Румынии сообщало об обнаружении обломков беспилотника, похожего на используемый российской армией, 6 и 9 сентября. Обломки были найдены в приграничном селе Тулча и в 2,5 км от граничащего с Украиной села Плауру. В МИДе Украины заявили, что российский беспилотник упал и взорвался на территории Румынии после атаки на порты Одессы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян