Столтенберг: у НАТО нет подтверждений преднамеренной атаки беспилотником Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал информацию о найденных в Румынии обломках беспилотника, модель которого применяется Россией для ударов по объектам на Украине. Господин Столтенберг заявил, что альянс не имеет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Вчера они проинформировали союзников по НАТО, ведется расследование. У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования»,— сказал генсек НАТО на заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

Вчера, 6 сентября, в румынском уезде Тулча на границе с Украиной обнаружили несколько частей беспилотника. Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что беспилотник квалифицирован как российский, однако подчеркнул, что найденные элементы не представляют угрозы. 4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе атаки на одесские порты российские «Герани-2» упали и взорвались на территории Румынии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».