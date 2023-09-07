Столтенберг: у НАТО нет подтверждений преднамеренной атаки беспилотником Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал информацию о найденных в Румынии обломках беспилотника, модель которого применяется Россией для ударов по объектам на Украине. Господин Столтенберг заявил, что альянс не имеет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением России».
Йенс Столтенберг
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Вчера они проинформировали союзников по НАТО, ведется расследование. У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования»,— сказал генсек НАТО на заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.
Вчера, 6 сентября, в румынском уезде Тулча на границе с Украиной обнаружили несколько частей беспилотника. Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что беспилотник квалифицирован как российский, однако подчеркнул, что найденные элементы не представляют угрозы. 4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе атаки на одесские порты российские «Герани-2» упали и взорвались на территории Румынии.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».