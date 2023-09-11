Главные новости к утру 11 сентября

Завершается подсчет голосов по итогам единого дня голосования в России. По предварительным данным, все действующие губернаторы от «Единой России» и КПРФ переизбрались на новый срок, победу также одержали врио руководителей, назначенные президентом весной. В новых регионах, вероятно, не во все заксобрания войдут кандидаты от «Справедливой России — За правду». Об итогах

СКР завершил расследование дела о мошенничестве с активами крупнейшей на Камчатке Петропавловской судоверфи, узнал «Ъ». По версии следствия, бывшие директора владельца предприятия вместе с другими фигурантами передали имущество судоверфи стоимостью более 780 млн руб. в качестве отступного по специально сформированной задолженности перед другой компанией. О деле

Над Белгородской областью сбиты два беспилотника. Никто не пострадал.

Помощник президента Максим Орешкин считает, что пик ослабления рубля пройден. Он ожидает появления избытка валюты на рынке.

Компания «Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda, выяснил «Ъ». На площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. Подробнее

«Газпром» запустил на Амурском газоперерабатывающем заводе две технологические линии. ГПЗ начал отгрузки гелия с 5 сентября.

Основной производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России «Арнест Упаковочные Решения» уведомил клиентов о повышении цен на продукцию, узнал «Ъ». Подробнее

Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации. Его ранее временно отстранили от множества должностей за поцелуй в губы футболистки во время награждения женской сборной Испании после победы в финале чемпионата мира.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале US Open в одиночном разряде. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф в финале турнира в парном разряде. О завершении US Open

О предстоящих 11 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».