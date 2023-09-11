Орешкин считает, что пик ослабления рубля пройден

Пик ослабления рубля пройден, считает помощник президента Максим Орешкин. Он ожидает появления избытка валюты на рынке.

«Рынок прошел пиковые значения»,— сказал господин Орешкин «Интерфаксу» в ответ на вопрос о курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

Помощник президента ожидает, что в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от возросших цен на экспортные товары. Также он прогнозирует снижение объемов импорта товаров и услуг, эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики.

Кроме того, господин Орешкин прогнозирует, что дефицит бюджета в 2023 году может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП. Он не исключает, что бюджет 2024 года при определенных условиях окажется профицитным. «Кабмин проделал очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку. Показатели бюджетного баланса будут значительно лучше ожиданий»,— добавил помощник президента.

Ослабление рубля ускорилось в августе. В середине месяца курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 101 руб. На следующий день Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — до 12%.

О причинах и последствиях ослабления рубля — в материале «Ъ» «Чем меньше рубль, тем больше денег».

Леонид Уварчев