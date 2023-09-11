Судоверфь уплыла как отступное

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела о мошенничестве с активами крупнейшей на Камчатке Петропавловской судоверфи. По версии следствия, бывшие директора владельца предприятия — АО «Комкон» — Павел Руденко и Андрей Обедин вместе с другими фигурантами передали имущество судоверфи стоимостью более 780 млн руб. в качестве отступного по специально сформированной задолженности перед другой компанией, после чего десятки объектов предприятия были переоформлены на новых владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: А. А. Пирагис / Фотобанк Лори Фото: А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

Следственное управление СКР по Северному административному округу (САО) Москвы завершило расследование уголовного дела в отношении главы рыбодобывающей компании «Сокра» Андрея Обедина, его супруги юриста Анастасии Обединой, Павла Руденко, бывшего гендиректора АО «Комкон», а затем финансового директора предприятий господина Обедина, и директора московского ООО «ДВ-Рыбка» Татьяны Браже. В окончательной редакции им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранты поначалу были помещены в СИЗО или под домашний арест, а позже выпущены под подписку о невыезде и запрет определенных действий без ограничений в передвижениях (лишь госпожа Обедина остается под домашним арестом).

Уголовное дело по статье о мошенничестве сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ ГСУ СКР по Москве по САО возбудили в ноябре 2021 года. Оно было объединено в одно производство с материалами расследования злоупотребления полномочиями, которое ранее начали полицейские на Камчатке. Как говорится в материалах дела, в апреле 2018 года Павел Руденко, занимая должность гендиректора АО «Комкон», не поставив в известность владельца компании Николая Куйбиду, совместно с супругами Андреем и Анастасией Обедиными и Татьяной Браже заключили между АО и ООО «ДВ-Рыбка» договор займа на 50 млн руб. со сроком погашения до 31 декабря 2021 года под 10% годовых. В том же апреле между сторонами было заключено дополнительное соглашение, увеличивающее сумму займа до 70 млн руб., а процентную ставку — до 12%. Затем, по данным следствия, на протяжении 2019–2020 годов было заключено еще несколько дополнительных соглашений, в результате чего общая задолженность АО «Комкон» перед ООО «ДВ Рыбка» с учетом новых процентных ставок и штрафов возросла до 174,4 млн руб. В сентябре 2020 года Андрей Обедин, занявший должность гендиректора АО «Комкон», говорится в деле, «в нарушение устава общества до наступления даты исполнения обязательств по договору» заключил с ООО «ДВ-Рыбка» дополнительное соглашение о предоставлении в качестве отступного по задолженности имущества судоверфи. В соглашении активы предприятия оценивались в сумму 174,4 млн руб., тогда как следствие установило, что их рыночная стоимость фактически составляет 787,88 млн руб. Этими действиями, говорится в уголовном деле, был причинен имущественный ущерб единственному учредителю АО «Комкон» Николаю Куйбиде. Предприниматель признан следствием потерпевшим по делу.

В результате действий фигурантов дела, отметили представители господина Куйбиды, к столичному ООО перешло несколько десятков объектов — земельные участки, здания и причалы, многие из которых затем были перепроданы и перерегистрированы на других владельцев. При этом, как рассказал “Ъ” представитель потерпевшего Куйбиды Денис Цибульский, все эти действия были произведены в рекордно короткие сроки. По его данным, сотрудник управления Росреестра успела зарегистрировать на «ДВ-Рыбка» почти полсотни объектов в течение одного дня — положительные решения по каждому объекту занимали у нее от 4 до 12 минут. В результате владельцами некоторых активов оказались в том числе связанные с фигурантами лица.

Отметим, что основанная в 1936 году Петропавловская судоверфь (ПСРВ) долгое время являлась стратегическим объектом судостроительной отрасли Дальнего Востока. В 2014 году была признана банкротом. В 2018 году ПСРВ за сумму около полумиллиарда рублей выкупил на торгах Николай Куйбида.

Фигуранты уголовного дела вину не признают и настаивают, что все сделки были добросовестными. По словам адвоката Анастасии Обединой Дмитрия Данилова, его подзащитная считает уголовное дело заказным и уверена, что оно было возбуждено, а затем передано в Москву для того, что создать Николаю Куйбиде преимущество в арбитражных спорах с Андреем Обединым и иными лицами, а также для отъема у ее супруга компании — ООО «РПЗ "Сокра"». «Следствие игнорирует, что по арбитражному спору была проведена оценочная судебная экспертиза, согласно которой рыночная стоимость отступного полностью соответствует долгу АО "Комкон" перед ООО "ДВ-Рыбка". Сказанное опровергает причинение какого-либо ущерба по уголовному делу. Непонятно также, почему Куйбида является потерпевшим: с ним не должны были согласовываться заем и отступное в адрес ООО "ДВ-Рыбка", поскольку он не оплачивал акции и не обладал правом голоса в АО "Комкон". Сейчас следствие намеренно затягивает срок ознакомления Анастасии с уголовным делом, мы связываем это с тем, что она представляла интересы Андрея Обедина в судах и добивалась значимых успехов, а также с оказанием давления на самого Обедина для отъема его компании. Надеемся, эти обстоятельства учтет суд при рассмотрении вопроса о продлении срока домашнего ареста»,— добавил адвокат.

«Получив в собственность судоверфь, я вложил в нее около 970 млн руб.,— сказал “Ъ”, в свою очередь, Николай Куйбида.— Тогда предприятие представляло собой печальную картину — ремонтные доки затонули, причалы просели, стены корпусов выглядели как декорации к фильмам ужасов. Мой статус единственного владельца предприятия никогда не был опровергнут ни одним судебным решением, поэтому имущество судоверфи было похищено именно у меня, причем за моей спиной. Кроме того, я не согласен с его оценкой: 780 млн для верфи, где один метр пирса стоит 1 млн — спросите любого специалиста в этой области, а тут пирсов было несколько,— ничтожно мало, я уже начал и буду далее в судебном порядке добиваться пересмотра оценки имущества незаконно отчужденной у меня судоверфи и, соответственно, причиненного мне ущерба».

Тем временем в арбитражных судах продолжаются тяжбы между Николаем Куйбидой, требующим возврата активов, и его оппонентами. В мае этого года Арбитражных суд Дальневосточного округа (постановление размещено на его сайте) отменил некоторые решения нижестоящих судов и признал недействительными дополнительные соглашения к договору денежного займа и соглашение об отступном от 24 сентября 2020 года, заключенные между АО «Комкон» и ООО «ДВ-Рыбка». Суд обязал вернуть прежнему владельцу ряд земельных участков и зданий. Верховный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы на это решение. Требования по другим объектам направлены на новое рассмотрение.

Александр Александров