«Единая Россия» побеждает на выборах в ДНР с 78% после подсчета всех голосов

«Единая Россия» набрала на выборах в народный совет Донецкой народной республики 78,03% голосов после обработки всех протоколов. Данные избиркома привел временно исполняющий обязанности главы ДНР в своем Telegram-канале.

«ЦИК обработал 100% протоколов, и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись»,— сказал господин Пушилин, который также является секретарем регионального отделения «Единой России». Врио главы ДНР отметил, что его радуют результаты его партии.

Второе место в ДНР занимает КПРФ (6,43%), третье — ЛДПР (6,25%). «Новые люди» получают 5,14%, «Справедливая Россия» — 3,27%.

В других новых регионах также победила «Единая Россия». В Луганской народной республике она получила 74,63%, в Запорожской области — 83,01%, в Херсонской области — 74,86%.

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».