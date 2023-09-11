Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале US Open. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста, он длился 3 часа 17 минут. Джокович с понедельника вернет себе статус первой ракетки мира.

На счету 36-летнего Джоковича теперь 24 победы на турнирах Большого шлема — по этому показателю он обошел Серену Уильямс, которая держала рекорд в Открытой эре. Серб в четвертый раз победил на US Open.

27-летний Медведев — третья ракетка мира, победитель US Open 2021 года и финалист турнира 2019 года. Победитель Итогового турнира ATP, а также Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной.

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Проходит в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн. В женском финале американская теннисистка Коко Гауфф победила белоруску Арину Соболенко. В женском парном финале российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф. Российская теннисистка Анастасия Гурьева и румынка Мара Гаэ выиграли юниорский US Open в парном разряде.

Леонид Уварчев