Напитки вытекают из банок

Производителей пива и безалкогольных напитков ожидает новый рост затрат. Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повышение цен из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти, что приведет к снижению спроса, опасаются участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалась копия письма от 5 сентября, в котором основной производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России «Арнест Упаковочные Решения» уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

ГК «Арнест», производящая бытовую химию и косметику (бренды Deonica, Symphony, «Прелесть», «Дихлофос» и др.), выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. В 2021 году эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевых банок в РФ, сообщала группа.

Как сказано в письме, переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, что оказалось сложным и дорогостоящим процессом. Кроме того, повышение ЦБ ключевой ставки привело к увеличению стоимости заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске. Негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование, поясняется в документе. Информацию об удорожании отдельных позиций компания обещает предоставить дополнительно.

В «Арнест Упаковочные Решения» пояснили “Ъ”, что предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, и компания «предпринимает максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка», продолжая строительство завода в Ульяновске мощностью более 1,5 млрд банок в год. Гендиректор российского офиса производителя алюминиевых банок CanPack Арсен Давидян на вопросы “Ъ” не ответил.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что у Ball в России цены на банку для крупных клиентов рассчитывались по формуле, учитывающей цены на алюминий на LME, коэффициент инфляции и премию производителя. Также для некоторых клиентов была фиксированная цена на уровне $110 за 1 тыс. единиц, добавляет он.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что у «Арнест» сильная переговорная позиция из-за высокой доли на рынке и компания может повысить цены на уровне от 10%. Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков отмечает, что в условиях акциза на напитки с сахаром, маркировки, удорожания ингредиентов и логистики любое повышение стоимости банки может сказаться на ценах и способствовать снижению спроса.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель уточняет, что у компании на алюминиевую банку приходится около 15–17% себестоимости. По его словам, такая упаковка лучше подходит для пива с большим содержанием хмеля, фруктовых пюре и соков. У крупных пивоваренных компаний доля упаковки в структуре затрат ниже, добавляет господин Аксель. В то же время, добавляет основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин, для пива массового сегмента любое повышение цен может привести к снижению спроса, а для потребителей более дорогого пива оно менее заметно и существенно.

У самой «Арнест» тоже есть активы на пивном рынке. В августе группа выкупила бизнес голландской Heineken в РФ «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ОПХ), включающий семь заводов, выпускающих пиво под марками «Охота», «Бочкарев» и др. В «Арнест Упаковочные Решения» и ОПХ сообщили “Ъ”, что поставки банок для ОПХ продолжаются «на рыночных принципах и равных условиях с другими игроками». В AB InBev Efes и «Балтике» комментарии не предоставили.

В Минсельхозе подтвердили увеличение цен на банки, которое «может иметь негативные последствия для производителей на фоне роста издержек по другим направлениям». В Алюминиевой ассоциации отметили, что «увеличивающийся спрос на банку стимулирует рост инвестиций в производственные мощности». В дальнейшем там ожидают «выравнивания цен».

Анатолий Костырев, Евгений Зайнуллин