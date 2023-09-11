Новак Джокович добавил себе титульности

В заключительном матче Открытого чемпионата США по теннису, завершившегося в Нью-Йорке, Новак Джокович в трех сетах переиграл Даниила Медведева. Для серба, который сегодня возглавит мировой рейтинг, это уже 24-й титул на турнирах Большого шлема. Таким образом, по этому показателю он оторвался от испанца Рафаэля Надаля уже на две победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar, Reuters Фото: Mike Segar, Reuters

Этот финал, который по составу участников, но не по результату, стал повторением финала Открытого чемпионата США 2021 года, в котором Даниил Медведев взял верх, проходил под крышей. Жара, которая стояла в Нью-Йорке несколько дней назад, сменилась дождливой погодой, и, таким образом, соперники находились в довольно комфортных условиях.

Концовку первого сета предопределило его начало. Взяв во втором гейме подачу россиянина, который снова, как и в полуфинале против Карлоса Алькараса тяжеловато вошел в игру, Джокович выглядел практически безупречно и завершил партию с третьего сетбола. Серб был агрессивнее на задней линии, а когда становилось трудно, вводил мяч в игру в первый квадрат косой подачей и бежал к сетке, где действовал просто идеально. И этим нынешний финал принципиальным образом отличался от встречи двухлетней давности. Тогда Джокович тоже был вынужден рвать игру, но Медведев, как правило, наказывал его за риск. Сейчас же в игре серба вместо авантюризма присутствовал тонкий расчет и идеальное исполнение технических элементов, а россиянин ответных аргументов не находил.

Вторая партия разбилась на две части. До счета 3:3 Джокович держал свою подачу очень легко, но затем с этим у него начались большие проблемы. Включив свой фирменный режим максимального сопротивления на задней линии, Медведев стал чаще брать верх в затяжных розыгрышах и начал понемногу изматывать гениального сербского ветерана. Джокович тяжело дышал и всем своим видом показывал, что ему невероятно сложно, но два брейк-пойнта, в восьмом и двенадцатом геймах, отыграл. Особенно красиво он сделал это в первом случае, когда в который уже раз с подачи вышел к сетке и обработал тяжелейший мяч ударом с полулета.

А потом был очередной тай-брейк, выцарапанный Джоковичем в нынешнем сезоне в большой борьбе. Медведев вел — 3:1, при счете 4:4 оставил за особой очередной выдающийся марафонский розыгрыш, по окончании которого трибуны взорвались овацией, но три следующих очка остались за сербом. Брак россиянина при выполнении удара слева на сетболе помог Джоковичу добиться преимущества в две партии, а догнать его в подобных ситуациях, да еще в финале турнира Большого шлема — задача абсолютно нереальная. В середине третьей партии состоялось три брейка подряд, и два из них сделал Джокович, который уверенно довел дело до логического конца. В итоге — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 за 3 часа 16 минут. Выиграв ударами навылет больше очков (38 против 32), допустив меньше невынужденных ошибок (35 против 38) и реализовав 37 из 44 выходов к сетке, серб взял у россиянина полноценный реванш за поражение в финале US Open двухлетней давности. А главное — завоевал свой 24-й титул на турнирах Большого шлема, теперь уже на две победы оторвавшись от испанца Рафаэля Надаля.

Евгений Федяков