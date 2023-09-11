Главные анонсы 11 сентября

Президент России Владимир Путин совершит поездку во Владивосток. Там он примет участие в VIII Восточном экономическом форуме.

В 12:00 мск в информационном центре ЦИК России состоится брифинг председателя комиссии Эллы Памфиловой о предварительных итогах единого дня голосования.

В 10:00 мск в Москве состоится итоговый брифинг ситуационного центра Общественной палаты по наблюдению за выборами.

В 12:00 мск в Москве в зале Троекуровского кладбища состоится прощание с советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым.

Южный окружной военный суд огласит приговор по делу о финансировании терроризма, в том числе в отношении редактора дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

В Анкоридже президент США Джо Байден примет участие в церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Палата представителей США рассмотрит проект бюджета Пентагона на 2024 год.

В Бангладеш состоится визит президента Франции Эммануэля Макрона.

В Женеве состоится открытие 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Начнет работу совещание государств-участников конвенции по кассетным боеприпасам.

В Страсбурге откроется пленарная сессия Европарламента.

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаилу Полякову, обвиняемому в вымогательстве.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу Альберта Круглова, обвиняемого в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации.

Главные события предстоящей недели — в анонсах «Ъ».