«Газпром» запустил первые линии на Амурском ГПЗ и уже отгружает гелий

«Газпром» 28 августа запустил на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме 11 сентября.

«Амурский ГПЗ у нас и действующий, и строящийся. Две технологические линии газоразделения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа 2023 года»,— сказал он. По его словам, завод начал отгрузки гелия с 5 сентября.

Мощность Амурского ГПЗ, ориентированного на экспорт в КНР, должна составить 38 млрд кубометров товарного газа в год. ГПЗ будет состоять из шести технологических линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа.

В 2022 году немецкая Linde, по чьей лицензии реализуется проект, ушла из РФ из-за начала военных действий на Украине. Но уход лицензиара, по словам топ-менеджера «Газпрома», не повлиял на строительство Амурского ГПЗ.

«Встал вопрос как будем пускать данный завод. Нашими российскими инженерами проведена пусконаладка на этом заводе. На сегодняшний день технологические линии успешно работают. Мы также запустили одну технологическую линию по производству гелия. Первая партия гелия 5 сентября ушла с завода на наш гелиевый хаб»,— прокомментировал господин Маркелов.

В начале следующего года «Газпром», по его словам, планирует запустить еще две линии. «До 2025 года будут введены все шесть линий, мы должны запустить и выйти на проектную производительность»,— сказал Виталий Маркелов.

Татьяна Дятел, Владивосток