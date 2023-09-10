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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 9–10 сентября

ЦИК России начал публиковать предварительные результаты губернаторских выборов. Судя по первым отчетам, во всех регионах, откуда уже пришли данные, побеждают действующие руководители.

В Марокко в ночь на 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,9. По последним данным, погибли 2122 человека, пострадали 2421. Ближе всего к эпицентру оказался Марракеш, повреждена историческая часть города, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране объявлен трехдневный траур.

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Марокко

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: AP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Разрушения от землетрясения

Разрушения от землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Разрушенный жилой дом

Разрушенный жилой дом

Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: AP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Разрушения от землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Разрушенный жилой дом

Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

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