Главные новости за выходные 9–10 сентября

ЦИК России начал публиковать предварительные результаты губернаторских выборов. Судя по первым отчетам, во всех регионах, откуда уже пришли данные, побеждают действующие руководители.

В Марокко в ночь на 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,9. По последним данным, погибли 2122 человека, пострадали 2421. Ближе всего к эпицентру оказался Марракеш, повреждена историческая часть города, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране объявлен трехдневный траур.

Фотогалерея Последствия землетрясения в Марокко Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Последствия землетрясения в Марокко Фото: AP Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Mosa'ab Elshamy / AP По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Разрушения от землетрясения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Травмированный в результате землетрясения местный житель Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Разрушенный жилой дом Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi Последствия землетрясения в Марокко Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Следующая фотография 1 / 15 Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Последствия землетрясения в Марокко Фото: AP Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Mosa'ab Elshamy / AP По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Разрушения от землетрясения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Травмированный в результате землетрясения местный житель Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Разрушенный жилой дом Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi Последствия землетрясения в Марокко Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Смотреть

Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. В связи с этим посольство РФ рекомендовало гражданам не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами.

Итоговая декларация саммита G20, который проходил в Индии с 9 по 10 сентября, не содержит осуждения действий РФ на Украине. На этом настояли Россия и Китай. В документе используются компромиссные формулировки. На саммите 21-м участником группы был принят Африканский союз, который объединяет 55 стран.

В Италии прошел Венецианский кинофестиваль. «Золотого льва» за лучший фильм получила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Лучшими актерами признан американец Питер Сарсгаард и американка Кэйли Спэни.

В Санкт-Петербурге 171 человек отравился готовой едой, которую доставили из кафе «Грин Бокс». Среди пострадавших — двое детей. По данным Роспотребнадзора, в продукции были обнаружены бактерии сальмонеллы. Деятельность кафе временно остановлена.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. По его словам, в войска уже набрано «гораздо больше, чем 200 тысяч» контрактников, которые заменят тех, кто долгое время находится на фронте.