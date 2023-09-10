Главные новости за выходные 9–10 сентября

ЦИК России начал публиковать предварительные результаты губернаторских выборов. Судя по первым отчетам, во всех регионах, откуда уже пришли данные, побеждают действующие руководители.
В Марокко в ночь на 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,9. По последним данным, погибли 2122 человека, пострадали 2421. Ближе всего к эпицентру оказался Марракеш, повреждена историческая часть города, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране объявлен трехдневный траур.
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Последствия землетрясения в Марокко
Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. В связи с этим посольство РФ рекомендовало гражданам не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами.
Итоговая декларация саммита G20, который проходил в Индии с 9 по 10 сентября, не содержит осуждения действий РФ на Украине. На этом настояли Россия и Китай. В документе используются компромиссные формулировки. На саммите 21-м участником группы был принят Африканский союз, который объединяет 55 стран.
В Италии прошел Венецианский кинофестиваль. «Золотого льва» за лучший фильм получила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Лучшими актерами признан американец Питер Сарсгаард и американка Кэйли Спэни.
В Санкт-Петербурге 171 человек отравился готовой едой, которую доставили из кафе «Грин Бокс». Среди пострадавших — двое детей. По данным Роспотребнадзора, в продукции были обнаружены бактерии сальмонеллы. Деятельность кафе временно остановлена.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. По его словам, в войска уже набрано «гораздо больше, чем 200 тысяч» контрактников, которые заменят тех, кто долгое время находится на фронте.