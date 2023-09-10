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ЦИК представил предварительные данные о выборах глав регионов

Действующие главы регионов лидируют на выборах

Центризбирком опубликовал предварительные данные о выборах губернаторов регионов России.

В Тюменской области после обработки 0,3% протоколов лидирует действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия»), набравший 72,66% голосов. На 2-м месте — кандидат от ЛДПР, депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников с 11,86%, на 3-м — депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ), набравший 9,46%. Кандидат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), депутат облдумы Владимир Пискайкин набрал 4,94%.

На выборах главы Чукотки после обработки 91,07% протоколов лидирует действующий врио главы региона Владислав Кузнецов («Единая Россия»; 71,31%). Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова набрала 16,71% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) — 5,34%, Александр Семериков (СРЗП) — 4,31%.

В Амурской области после обработки 82,24% протоколов лидирует действующий губернатор Василий Орлов («Единая Россия») с 83,08%. Борис Белобородов (КПРФ) на данный момент набрал 7,53%, Евгений Завгородний (СРЗП) — 3,45%, Сергей Рафальский («Коммунисты России») — 2,04%, Роман Санжаревский («Новые люди») — 2,17%.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия») лидирует с 90,84% на выборах губернатора региона после обработки 0,45% протоколов. Кандидат от КПРФ Алексей Лескин набирает 3,1%, Александр Степанов (ЛДПР) — 2,82%, Михаил Маряхин (СРЗП) — 1,37%, Сергей Пухаев («Новые люди») — 1,13%.

На выборах главы Новосибирской области после обработки 52,2% протоколов лидирует действующий губернатор региона Андрей Травников («Единая Россия») с 76% голосов. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,91% голосов, Евгений Лебедев (ЛДПР) — 6,76%, Владислав Плотников (СРЗП) — 4,02%.

В Омской области лидирует врио губернатора региона Виталий Хоценко («Единая Россия») с 75,58% после обработки 18,52% протоколов. Андрей Алехин (КПРФ) набирает 11,36% голосов, Максим Макаленко (ЛДПР) — 4,71%, Владислав Казанин («Коммунисты России») — 6,29%.

Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора региона с 86,93% голосов после обработки 2,6% протоколов. Кандидат от КПРФ Екатерина Грунтовая набирает 4,51%, Станислав Карпов (ЛДПР) — 3,98%, Юрий Скворцов (СРЗП) — 3,04%.

В Красноярском крае после обработки 52,24% протоколов лидирует врио губернатора региона Михаил Котюков с 70,42% голосов. На 2-м месте — Александр Глисков (ЛДПР) с 11,35%, на 3-м — Ирина Иванова («Зеленые»; 8,34%), на 4-м — Андрей Новак (КПРФ; 5,81%), на 5-м — Максим Маркерт (СРЗП; 1,72%).

На выборах губернатора Алтайского края лидирует действующий глава региона Виктор Томенко («Единая Россия»), набравший 76,72% голосов после обработки 55,5% протоколов. Кандидат от ЛДПР Сергей Булаев набирает 8,20%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») — 3,95%, Евгения Боровикова (СРЗП) — 9,26%.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

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Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

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Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

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Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

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Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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