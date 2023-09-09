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Коммерсантъ FM
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Премьер Индии пригласил Африканский союз в G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20 официально пригласил Африканский союз стать постоянным членом группы. В МИД Индии назвали это ключевым результатом саммита.

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

«Индия предлагает сделать Африканский союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20»,— сказал господин Моди на первой сессии саммита (цитата по «РИА Новости»).

После этих слова глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар проводил президента Коморских островов и председателя Африканского союза Азали Ассумани к месту за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза. Этот шаг является ключевым результатом саммита, написал в X официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Идею включения в G20 Африканского союза помимо Нарендра Моди поддерживали премьер-министры Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц. МИД РФ говорил, что Москва одной из первых поддержала заявку на включение в состав G20 Африканского союза.

Саммит G20 в Нью-Дели открылся сегодня, 9 сентября, и продлится два дня. На него приглашены лидеры G20 и еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию РФ возглавляет глава МИДа Сергей Лавров.

Лаура Кеффер

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