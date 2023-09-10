«Бедных-несчастных» осчастливили

Венецианский юбилейный 80-й фестиваль завершился убедительной победой фильма «Бедные-несчастные» грека Йоргоса Лантимоса, которому ожидаемо присужден «Золотой лев». Эта главная награда, как и большинство остальных призов, не удивила Андрея Плахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер фильма «Бедные-несчастные» Йоргос Лантимос

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Режиссер фильма «Бедные-несчастные» Йоргос Лантимос

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

К исключениям можно отнести разве что решение жюри под началом Дэмьена Шазелла признать лучшей актрисой Кейли Спейни, сыгравшую жену Элвиса Пресли в фильме-байопике «Присцилла». У нее были такие сильные конкурентки, как Альба Рорвахер и Джессика Честейн, появившиеся в других конкурсных лентах. И, разумеется, Эмма Стоун из картины Лантимоса. Жюри, однако, предпочло поддержать молодую артистку довольно скромных данных. А, похоже, заодно — постановщицу «Присциллы» Софию Копполу и в ее лице бедную-несчастную американскую киноиндустрию, истощенную актерской забастовкой.

Более оправдан выбор Питера Сарсгаарда как лучшего актера: в фильме Мишеля Франко «Память» он трогательно сыграл страдающего деменцией неприкаянного героя. Эта картина, как и «Вне сезона» Стефана Бризе,— две локальные гуманистические психодрамы о маленьких людях, их неизжитых травмах и трудно выстраиваемых отношениях — были показаны под занавес фестиваля, нашли своих поклонников и создали противовес фильмам больших тем и претензий. Но претендовать на награды все-таки не смогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Питер Сарсгаард

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Актер Питер Сарсгаард

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон отмечены призом за сценарий чилийского фильма «Граф» — сюрреалистической биографии диктатора Пиночета, представленного в образе бессмертного вампира. Большой приз жюри «Серебряный лев» — второй по значению на фестивале — достался экологической притче японца Рюсукэ Хамагути «Зла не существует». Конфликт между деревенской общиной и алчной компанией, намеренной построить на этой территории глэмпинг, перерастает из чисто социального в экзистенциальный. А в какой-то момент в ход событий вмешивается сама природа, и дело неотвратимым образом идет к трагедии.

«Серебряный лев» лучшему режиссеру присужден итальянцу Маттео Гарроне за фильм «Я, капитан», а играющий в нем юного авантюрного сенегальца Сейду Сарр получил приз памяти Марчелло Мастроянни, предназначенный для молодых артистов. Эта картина посвящена теме массовой миграции, как и «Зеленая граница» польки Агнешки Холланд: ее наградили Специальным призом жюри.

По недовольным лицам обоих лауреатов было заметно, что они рассчитывали на более весомые награды.

В самом деле об этих фильмах во второй половине фестиваля больше всего говорили, и каждый из них собрал по несколько призов многочисленных неофициальных жюри. Особенно важна была бы поддержка для Агнешки Холланд, которая подверглась на родине атаке консерваторов и ультраправых за критическое изображение действий властей страны во время гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе. Получая приз, Холланд отметила, что многие беженцы по-прежнему находятся в пограничной зоне, страдают и нуждаются в срочной помощи. «А мы не помогаем им не потому, что у нас нет для этого средств, а потому, что не хотим»,— заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер фильма «Я, капитан» Маттео Гарроне и актер Сейду Сарр

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Режиссер фильма «Я, капитан» Маттео Гарроне и актер Сейду Сарр

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

При всем сочувствии, которое вызвали у фестивальной публики драматические судьбы и мучительные скитания мигрантов, главным художественным переживанием стал фильм-победитель «Бедные-несчастные». Интеллектуальный блеск, эмоции, чувственность, великолепный декор, неистощимая фантазия — среди его неоспоримых достоинств. Плюс первоклассная игра Эммы Стоун, которая проявила себя смелой актрисой, в совершенстве владеющей инструментами гротеска и эксцентрики. Ее героиня, жертва абьюза и брака без любви, после суицида возрождается к жизни с помощью ученого-экспериментатора и проходит множество стадий личностного роста. Она путешествует по миру, приобщается к идеям социализма, в конце концов становится врачом и превращает окружающий ее мир в божественную утопию. Мотивы феминизма вплетены в эту картину легко и с юмором, который Лантимос раньше почему-то скрывал под маской холодного аналитика.

В программе «Горизонты» главного приза удостоен фильм венгра Габора Рейша «Объяснение всему». А «Лев будущего» — приз для лучшего дебюта — завоевала кинолента режиссера с Тайваня Ли Хунчи «Любовь — это пистолет». В программе «Венецианская классика» заметными событиями стали показы фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» и авторской версии «Андрея Рублева» Андрея Тарковского.