Картаполов заявил об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации

В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В августе он говорил, что «никакой новой мобилизацией и не пахнет».

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«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь»,— сказал господин Картаполов «Ленте.ру».

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил об ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал. Минобороны РФ заявляло, что в армию за это время были призваны 300 тыс. человек.

В сентябре Минобороны предложило обязать вставать на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно подготовленным ведомством поправкам, постановка и снятие с особого воинского учета будет проходить без явки в военкоматы. Госдума еще в октябре 2022 года приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Лаура Кеффер