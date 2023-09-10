Посольство рекомендовало не ездить в Финляндию на машинах с российскими номерами

Посольство России после разъяснений Еврокомиссии опубликовало заявление, в котором рекомендует гражданам отказаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами.

В опубликованных разъяснениях ЕК говорится, что вне зависимости от того, используется ли зарегистрированный в РФ транспорт в частных или коммерческих целях, он может быть арестован, поскольку это рассматривается как запрещенный санкциями импорт.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками»,— говорится в сообщении посольства в Telegram.

В конце июня стало известно об аресте личных автомобилей россиян при въезде в Германию. В федеральной таможне ФРГ объяснили, что въезд на территорию страны на автомобиле из РФ расценивается таможенными органами как случай возможного нарушения европейских санкций.

На этом фоне Еврокомиссия разъяснила, что, согласно ст. 3i регламента Совета ЕС, действует запрет на продажу и ввоз на территорию стран Евросоюза ряда российских товаров, которые упомянуты в приложение XXI, включая легковые автомобили и транспортные средства, вмещающие менее десяти человек.

Лусине Баласян