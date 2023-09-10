ЕК разъяснила запрет на въезд россиян в ЕС с личными автомобилями и смартфонами

Еврокомиссия разъяснила санкционное законодательство в отношении россиян, въезд которых в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

В разъяснениях ЕК, которое приводит РБК, говорится, что вне зависимости от того, используется ли транспорт в частных или коммерческих целях, он может быть арестован, если попадает в перечисленные в XXI приложении таможенные коды (включая код 8703 — легковые автомобили и транспортные средства, вмещающие менее десяти человек).

ЕК ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Ст. 3i регламента предусматривает «запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили (приложение XXI, код 8703)».

Еврокомиссия также разъяснила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой личные вещи, перечисленные в приложении XXI. В их числе: мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Таможенные органы ЕС могут их не пропустить.

В конце июня стало известно об аресте личных автомобилей россиян при въезде в Германию.В федеральной таможне ФРГ объяснили, что въезд на территорию страны на автомобиле из РФ расценивается таможенными органами как случай возможного нарушения европейских санкций против РФ и основание для ареста машины. Позднее автомобили начали возвращать.

Лусине Баласян