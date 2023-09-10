В Петербурге число отравившихся едой из доставки выросло до 171

В Санкт-Петербурге число случаев острой кишечной инфекции из-за еды АО «Грин Бокс» (Green Box), купленной через сервис доставки «Самокат», выросло до 171, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным лабораторных исследований, у восьми заболевших выявили сальмонеллу. В стационарах остаются 99 человек, в том числе 2 ребенка. В ведомстве сообщили, что готовы выступить в суде в защиту жителей города, отравившихся продукцией АО «Грин Бокс», если они потребуют возмещения материального и морального вреда.

8 сентября Роспотребнадзор временно запретил деятельность Green Box. Представители сервиса «Самокат» (ООО «Умный ритейл») проинформировали инспекцию о снятии с продажи некачественной продукции, которая могла стать источником отравления.

Инспекторы выяснили, что в производственных помещениях «Грин Бокс» грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы: не была соблюдена поточность технологических процессов приготовления блюд, нарушались сроки годности, условия хранения и реализации продукции, в помещениях не проводилась санобработка, а персонал не проходил медосмотры.

Прокуратура Невского района начала проверку АО «Грин Бокс» на предмет выполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

На днях в Санкт-Петербурге более 50 человек, в том числе 25 детей, заразились кишечной инфекцией в школе № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. В Роспотребнадзоре пояснили, что у нескольких пациентов была найдена сальмонелла.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург