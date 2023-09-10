МИД Украины раскритиковал отсутствие осуждения РФ в декларации саммита G20

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что G20 нечем гордиться по части формулировок о российско-украинском конфликте в

декларации по итогам саммита в Индии. По его мнению, участники должны были осудить действия Москвы.

«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться»,— написал господин Николенко в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также выразил недовольство тем, что Украина не была приглашена на саммит, так как это позволило бы участникам «лучше понять ситуацию».

Господин Николенко опубликовал отрывок текста итоговой декларации с зачеркнутыми им формулировками. В частности, он вычеркнул фразу о разных точках зрения на конфликт и написал, что все участники должны «единогласно осудить» Россию.

В декларации лидеров G20 говорится о наличии разных взглядов на российско-украинский конфликт. В документе главы государств призывают все страны соблюдать принципы нормы международного права, в том числе по суверенитету и территориальной целостности.

Леонид Уварчев