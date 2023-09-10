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Коммерсантъ FM
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Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2122

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2122, пострадавших — до 2421. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные МВД.

По данным телеканала, спасателям трудно добраться до наиболее пострадавших регионов из-за больших завалов на дорогах. Смерть людей в результаты землетрясения зарегистрирована в девяти провинциях и префектурах. Эпицентр находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз.

Власти Катара отправили в Марокко помощь в виде семи поисково-спасательных вертолетов, палаток, медицинского оборудования и продуктов питания. Международный Комитет Красного Креста выделил около $1 млн из своего фонда по чрезвычайным ситуациям для поддержи филиала организации в Марокко.

Землетрясение произошло в ночь на 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 7,0. Пострадала в том числе старая часть города Марракеш, которая внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Марокко

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: AP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Разрушения от землетрясения

Разрушения от землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Разрушенный жилой дом

Разрушенный жилой дом

Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: AP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Разрушения от землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Разрушенный жилой дом

Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

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