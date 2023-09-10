Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2122

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2122, пострадавших — до 2421. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные МВД.

По данным телеканала, спасателям трудно добраться до наиболее пострадавших регионов из-за больших завалов на дорогах. Смерть людей в результаты землетрясения зарегистрирована в девяти провинциях и префектурах. Эпицентр находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз.

Власти Катара отправили в Марокко помощь в виде семи поисково-спасательных вертолетов, палаток, медицинского оборудования и продуктов питания. Международный Комитет Красного Креста выделил около $1 млн из своего фонда по чрезвычайным ситуациям для поддержи филиала организации в Марокко.

Землетрясение произошло в ночь на 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 7,0. Пострадала в том числе старая часть города Марракеш, которая внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полина Мотызлевская