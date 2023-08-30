Песков прокомментировал ночные атаки дронов на регионы России

Президент России Владимир Путин получает информацию о военной операции на Украине и вокруг нее, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ночные атаки дронов на российские регионы.

«Наши военные эксперты работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется, как это было сделано — чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем»,— сказал он «Ъ FM» во время пресс-колла.

Отвечая на вопрос, могут ли в Кремле объяснить тот факт, что атака беспилотников была такой масштабной, Дмитрий Песков сказал: «Действительно продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас».

В ночь на 30 августа беспилотники были сбиты в Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. В Брянской области в общей сложности уничтожили семь дронов, в Калужской — три, один из которых упал в резервуар для хранения нефтепродуктов. Также беспилотники атаковали аэропорт Пскова, в результате загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76.