В Севастопольской бухте отражают атаки беспилотников с моря

В районе Севастопольской бухты военные отражают атаки беспилотников с моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря»,— написал губернатор в Telegram.

Ранее сегодня Минобороны отчиталось об уничтожении четырех катеров в Черном море. В них, по данным ведомства, находилось до 50 украинских военнослужащих.

Этой ночью три беспилотника сбили над Брянской областью, два — над Орловской, один — над Калужской, один — над Рязанской. Беспилотники также атаковали аэропорт Пскова, который является и гражданским, и военным. Его работу остановили до 31 августа.

Анастасия Ларина