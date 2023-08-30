Губернатор подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны отражает атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Ранее об атаке беспилотников на аэропорт сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев. По данным ТАСС, повреждены четыре самолета Ил-76.

«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется»,— написал губернатор в Telegram.

Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По информации агентства, воздушное пространство над Псковом и регионом ограничено для полетов.

Международный аэропорт совместного базирования Псков (Кресты) находится на юго-восточной окраине города. На сайте аэропорта говорится, что он является не только гражданским, но и военным.

Анастасия Ларина