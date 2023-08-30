Над Орловской областью сбиты два украинских беспилотника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью 30 августа над территорией региона были сбиты два украинских беспилотника.

«Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности»,— написал глава региона.

Ранее сообщалось о закрытии воздушного пространства над Орловской областью. Режим «Ковер» вводился в связи с обнаружением в небе дронов.

В сообщении господина Клычкова говорится, что беспилотники были сбиты «при отражении атаки украинских БПЛА», при этом общее число участвовавших в атаке беспилотников не называется.