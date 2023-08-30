Калужский губернатор сообщил о третьем сбитом БПЛА

На территории Дзержинского района системой ПВО сбит БПЛА, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, обломки беспилотника упали вне населенных пунктов, никто не пострадал.

Ночью сегодня, 30 августа, господин Шапша сообщал, что в Сухиничском районе сбили беспилотник, он повредил остекление дома. Еще один дрон упал в резервуар для хранения нефтепродуктов.

За сегодняшний день было атаковано семь российских регионов. Ночью сбили дроны в Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. В Брянской области в общей сложности уничтожили семь БПЛА. Также беспилотники атаковали аэропорт в Псковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер