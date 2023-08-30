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Коммерсантъ FM
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В Калужской области беспилотник попал в пустой резервуар для нефтепродуктов

Этой ночью в Калужской области в Сухничском районе сбили беспилотник, он повредил остекление дома. Еще один дрон упал в резервуар для хранения нефтепродуктов. Он был пустым: возгорание быстро потушили. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа… Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано»,— написал губернатор в Telegram. Никто не пострадал.

Сегодня ночью силы ПВО сбили три беспилотника в Брянской области; два — в Орловской; два — в Рязанской. Еще один перехватили над Рузским районом Подмосковья. Атаку дронов отразили в районе Севастопольской бухты.

Кроме того, беспилотники атаковали аэродром Пскова, на котором базируется гражданская и военная авиация. Он будет закрыт минимум до 31 августа. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов дважды за ночь.

Анастасия Ларина

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