Минобороны: над Рузским районом Подмосковья перехвачен украинский беспилотник

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что над Рузским районом Московской области был перехвачен и потерпел крушение украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, дрон был обнаружен и выведен из строя около 03:30.

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего»,— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Московская область стала седьмым регионом, который был атакован украинскими беспилотниками за ночь 30 августа. Ранее сообщалось о сбитых дронах в Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской областях и Севастополе. Беспилотники атаковали аэропорт в Псковской области и повредили, по данным ТАСС, четыре самолета Ил-76. Также сообщалось об уничтожении четырех катеров с украинским десантом в 50 человек в Черном море.