МЧС подтвердило возгорание двух Ил-76 при атаке БПЛА аэропорта Пскова

При атаке бепилотников на аэропорт Пскова загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. Ранее об этом со ссылкой на источники в авиационных органах сообщало агентство ТАСС.

После атаки беспилотников в аэропорту начался пожар. На данный момент его удалось локализовать. В аэропорту отменили все рейсы, пока не оценят повреждения взлетно-посадочной полосы. Если повреждения окажутся незначительными, аэропорт возобновит работу 31 августа.

В аэропорту Пскова базируется гражданская и военная авиация. На его сайте говорится, что «на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76».

Анастасия Ларина