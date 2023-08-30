Богомаз сообщил о седьмом сбитом БПЛА над Брянской областью

Система ПВО сбила еще один беспилотник в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Это уже седьмой БПЛА, сбитый в области за сутки.

Ранее сегодня, 30 августа, ночью губернатор сообщал о трех сбитых беспилотниках. С утра был сбит еще один, позднее — еще два БПЛА.

За прошедшую ночь было атаковано семь российских регионов. Были сбиты дроны в Калужской, Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. Также БПЛА атаковали аэропорт в Псковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер