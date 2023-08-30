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Коммерсантъ FM
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Дроны атаковали шестой регион за ночь — на этот раз Рязанскую область

Пресс-служба Минобороны сообщила о сбитом в Рязанской области беспилотнике. Ранее три беспилотника сбили над Брянской областью, два — над Орловской, один — над Калужской. Беспилотники также атаковали аэропорт Пскова и район Севастопольской бухты.

Беспилотник самолетного типа был сбит в Рязанской области около 2.30 мск. Целью атаки, по данным ведомства, были «объекты на территории РФ». Около 4:00 Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили над Рязанской областью еще один беспилотник.

Кроме того, этой ночью Минобороны отчиталось об уничтожении четырех катеров в Черном море. По данным ведомства, в них были 50 украинских военнослужащих. Аэропорт Пскова из-за атаки беспилотника закрыт до 31 августа.

Анастасия Ларина

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