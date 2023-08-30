ТАСС: четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова при атаке дронов

Во время атаки беспилотников на аэропорт Пскова повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По его данным, воздушное пространство над Псковом и областью закрыто.

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников подтвердил, что Минобороны отражает атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По предварительным данным, жертв при атаке беспилотников нет.

Международный аэропорт Псков (Кресты) находится на юго-восточной окраине города. На сайте аэропорта сказано, что он не только гражданский, но и военный.

Анастасия Ларина