Что происходит после ввода войск России на Украину. День 553-й

Беспилотники атаковали аэропорт Пскова, там загорелись два самолета Ил-76. Силы ПВО сбили четыре дрона в Брянской области, по два — в Орловской, Рязанской и Калужской областях. Под утро еще один БПЛА перехватили над Рузским районом Подмосковья. Кроме того, атаку беспилотников отразили в районе Севастопольской бухты. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничивали прием и вылет самолетов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Владимир Путин может начать мирные переговоры с Киевом в ближайшие месяцы, если украинское контрнаступление не увенчается успехом, эти переговоры поддержит Запад, считает бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон, свое мнение он высказал в статье для 19fortyfive.

9:06. Украина разработала 25 роботов, которых можно использовать в военных целях, сообщает Business Insider.

8:58. Президент Турции сообщит странам G20 об условиях и намерениях президента РФ по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

8:52. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. Издание «Страна» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в одном из районов Киева начался пожар.

8:51. В здании следственного управления СКР в Брянске «произошел хлопок», сообщила в Telegram городская администрация. Пострадавших нет. Что стало причиной звука, неизвестно.

8:51. Над Брянской областью силы ПВО сбили два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

8:50. Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничивали прием и вылет самолетов, причем во Внуково и Домодедово вводили ограничения дважды за ночь.

8:50. Силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа в Брянской области; по два — в Орловской, Рязанской и Калужской областях. Под утро еще один БПЛА перехватили над Рузским районом Подмосковья. Кроме того, атаку беспилотников отразили в районе Севастопольской бухты.

8:50. Беспилотники атаковали аэропорт Пскова, на котором базируется гражданская и военная авиация. После атаки начался пожар: загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Возгорание удалось локализовать. Все рейсы в псковском аэропорту отменили до 31 августа, пока не будет оценен ущерб, нанесенный взлетно-посадочной полосе.